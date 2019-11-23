Берлин, 23 ноября 2019, 20:04 — REGNUM 23 ноября во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» между командами «Айнтрахт» и «Вольфсбург» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «волков».
MVP противостояния был признан бельгийский 27-летний вратарь Кун Кастельс, заработавший оценку 8.65 и совершивший 9 спасений.
«Вольфсбург», набрав 20 очков, обошел «Байер-04» и «Хоффенхайм» и поднялся на 7-ю позицию. «Айнтрахт» с 17-ю баллами идет на 10-м месте.
Статистика матча («Айнтрахт"/"Вольфсбург»)
Удары 16/8
Удары в створ ворот 10/6
Соотношение владения мячом 62%/38%
Фолы 13/24
Угловые 12/1
Оценки WhoScored 6.46/7.09
Составы на матч:
«Айнтрахт»: Видвальд, Н’Дика, Хинтереггер, Хасебе, Соу, Костич, Гачинович, Роде, Дурм, Дост, Пасьенса.
Запас: Йовельич, Камада (↑ 46), Торро, Туре, Чэндлер, да Кошта (↑ 61), Кор, Силва (↑ 68), Циммерман.
Главный тренер: Ади Хаттер.
«Вольфсбург»: Кастельс, Брума, Брукс, Тиссеран, де Азеведо, Руссийон, Гилавоги, Арнольд, Вегорст, Мехмеди, Виктор.
Запас: Брекало, Штеффен (↑ 77), Клаус, Перван, Мбабу, Нмеча, Шлагер (↑ 87), Кнохе (↑ 46), Реджбецай.
Главный тренер: Оливер Гласнер.
Бригада арбитров: Даниэль Зиберт | Лассе Козловски | Ян Зайдель | Мартин Петерсен.
Желтые карточки: Арнольд — 14, Тиссеран — 39, Соу — 40, Гилавоги — 67, Хинтереггер — 70, Костич — 86, Штеффен — 89.
Красные карточки: Тиссеран — 45.
Забитые мячи: Ваутер Вегорст (Максимилан Арнольд) 19 — 0:1, Жоау Виктор 65 — 0:2.
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