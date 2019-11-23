Берлин, , 20:04 — REGNUM 23 ноября во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена» между командами «Айнтрахт» и «Вольфсбург» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «волков».

MVP противостояния был признан бельгийский 27-летний вратарь Кун Кастельс, заработавший оценку 8.65 и совершивший 9 спасений.

«Вольфсбург», набрав 20 очков, обошел «Байер-04» и «Хоффенхайм» и поднялся на 7-ю позицию. «Айнтрахт» с 17-ю баллами идет на 10-м месте.

Статистика матча («Айнтрахт"/"Вольфсбург»)

Удары 16/8

Удары в створ ворот 10/6

Соотношение владения мячом 62%/38%

Фолы 13/24

Угловые 12/1

Оценки WhoScored 6.46/7.09

Составы на матч:

«Айнтрахт»: Видвальд, Н’Дика, Хинтереггер, Хасебе, Соу, Костич, Гачинович, Роде, Дурм, Дост, Пасьенса.

Запас: Йовельич, Камада (↑ 46), Торро, Туре, Чэндлер, да Кошта (↑ 61), Кор, Силва (↑ 68), Циммерман.

Главный тренер: Ади Хаттер.

«Вольфсбург»: Кастельс, Брума, Брукс, Тиссеран, де Азеведо, Руссийон, Гилавоги, Арнольд, Вегорст, Мехмеди, Виктор.

Запас: Брекало, Штеффен (↑ 77), Клаус, Перван, Мбабу, Нмеча, Шлагер (↑ 87), Кнохе (↑ 46), Реджбецай.

Главный тренер: Оливер Гласнер.

Бригада арбитров: Даниэль Зиберт | Лассе Козловски | Ян Зайдель | Мартин Петерсен.

Желтые карточки: Арнольд — 14, Тиссеран — 39, Соу — 40, Гилавоги — 67, Хинтереггер — 70, Костич — 86, Штеффен — 89.

Красные карточки: Тиссеран — 45.

Забитые мячи: Ваутер Вегорст (Максимилан Арнольд) 19 — 0:1, Жоау Виктор 65 — 0:2.

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