Берлин, , 19:52 — REGNUM 23 ноября в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе «Меркур Шпильарена» между командами «Фортуна» и «Бавария» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась крупной победой мюнхенского коллектива.

Футбольный разгром Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

«Бавария» набрала 24 очка и укрепилась на 2-й позиции. «Фортуна» с 11-ю баллами опустилась на 14-е место в таблице чемпионата.

Гол арендованного из «Барселоны» Филиппе Коутиньо на 70-й минуте стал для игрока 3-м в сезоне Бундеслиги.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.96 был признан вингер сборной Германии Серж Гнабри, забивший гол, отдавший голевую передачу и совершивший 3 успешные обводки и 1 отбор. Точность передач футболиста составила 89%.

Статистика матча («Фортуна"/"Бавария»)

Удары 9/18

Удары в створ ворот 1/7

Соотношение владения мячом 33%/67%

Фолы 8/6

Угловые 8/6

Оценки WhoScored 5.94/7.56

Составы на матч:

«Фортуна»: Стеффен, Касим, Айхан, Гиссельманн, Циммерман, Моралес, Финк, Ковнацки, Бодзек, Томми, Хеннингс.

Запас: Хоффманн, Ампома, Зуттнер (↑ 66), Зоботтка (↑ 79), Бормут, Кастенмейер, Бейкер, Текпетей, Циммер (↑ 87)

Главный тренер: Фридхельм Функель.

«Бавария»: Нойер, Павар, Мартинес, Алаба, Дэйвис, Коутиньо, Толиссо, Киммих, Мюллер, Коутиньо, Левандовски.

Запас: Алькантара (↑ 71), Кюизанс, Перишич (↑ 63), Горецка (↑ 76), Ульрайх, Коман, Маи.

Главный тренер: Ханс-Дитер Флик.

Бригада арбитров: Франк Вилленборг | Рафаэль Фольтин | Роберт Вессел | Патрик Альт.

Желтые карточки: Мартинес — 22, Хеннингс — 36.

Забитые мячи: Бенжамен Павар (Джошуа Киммих) 11 — 0:1, Корентен Толиссо (Серж Гнабри) 27 — 0:2, Серж Гнабри (Томас Мюллер) 34 — 0:3, Филиппе Коутиньо (Роберт Левандовски) 70 — 0:4.

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