Казань, , 15:57 — REGNUM 23 ноября в Казани на стадионе «Казань Арена» между командами «Рубин» и «Зенит» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2019/20. Игра завершилась волевой победой «сине-бело-голубых».

Гол, забитый таранным форвардом сборной России Артемом Дзюбой на 79-й минуте, стал для нападающего 11-м мячом в сезоне во всех турнирах (10 — РПЛ, 1 — Лига Чемпионов).

Лучшим игроком встречи с оценкой 8.52 был признан 22-летний хорватский центральный защитник Филип Уремович, выигравший 4 воздушных единоборства и совершивший 1 успешную обводку и 3 отбора. Точность передач игрока составила 82%.

«Зенит» набрал 39 очков и укрепился на первой строчке, восстановив отрыв от «Локомотива» до 5-ти баллов. «Рубин» с 17-ю очками остался на 14-м месте в зоне вылета.

Статистика матча («Рубин"/"Зенит»)

Удары 11/9

Удары в створ ворот 6/8

Соотношение владения мячом 50%/50%

Фолы 12/10

Угловые 2/4

Оценки WhoScored 6.69/7.06

Составы на матч:

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Поярков, Сорокин, Уремович, Подберезкин, Могилевец, Коновалов, Микелтадзе, Данченко, Марков.

Запас: Старфельт, Башкиров, Кьяртанссон (↑ 82), Кварацхелия (↑ 59), Коновалов, Денисов (↑ 78), Степанов, Кипиани.

Главный тренер: Эдуардо Докампо.

«Зенит»: Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Кузяев, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запас: Осорио, Смольников, Мак, Ерохин (↑ 87), Краневиттер, Мусайев, Васютин, Рыбиков, Прохин, Сутормин (↑ 75).

Главный тренер: Сергей Семак.

Бригада арбитров: Сергей Иванов | Антон Аверьянов | Антон Кобзев | Павел Шадяханов.

Желтые карточки: Данченко — 51, Дриусси — 53, Сорокин — 61, Караваев — 62, Коновалов — 82.

Забитые мячи: Сердар Азмун (Далер Кузяев) 8 — 0:1, Евгений Марков (Игорь Коновалов) 66 — 1:1, Артем Дзюба (Вячеслав Караваев) 79 — 1:2.

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