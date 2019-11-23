Токио, , 14:43 — REGNUM Шестой и последний этап Гран-при выиграла российская фигуристка Алёна Косторная в японском городе Саккоро.

После двух прокатов российской фигуристке удалось набрать рекордное количество очков и обеспечить себе золотую медаль. 16-летняя спортсменка набрала в общей сумме 240 баллов, из них за произвольную программу она получила от судей 154,96 баллов. Ещё одна российская фигуристка Алина Загитова заняла третье место с результатом 217,99 баллов по результатам двух прокатов.

Две российские фигуристки, Александра Трусова и Анна Щербакова также прошли в финал соревнований Гран-при. Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева пройти в финал соревнований не смогли.

По итогам соревнований, на финал Гран-при, который состоится в Турине поедут четыре российские фигуристки. Косторная, Загитова, Трусова и Щербакова являются ученицами тренера Этери Тутберидзе.

Напомним, финал Ган-при по фигурному катанию состоится с 5 по 8 декабря в итальянском городе Турине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на московском этапе Гран-при всё «золото» забрали российские фигуристы.

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