Амстердам, , 09:15 — REGNUM Игроки голландского футбольного клуба Ден Босх остаток сезона доиграют в футболках с надписью «Вместе против расизма».

В заявлении для СМИ уточняется, что текст будет размещён не только на лицевой, но и на обратной стороне футболок.

Ранее стало известно, что голландские футбольные команды в эти выходные выступят против расизма. Выступление примет форму приостановки игры в первую минуту.

Поводом для акций стал недавний матч между клубами Ден Босх и Эксельсиор. Матч был приостановлен после расистских выкриков болельщиков в адрес игрока Эксельсиор Ахмад Мендес Морейра.

Председатель Ден Босх в открытом письме заявил, что его клуб выслушал достаточно критики, но что ему требуется помощь в борьбе с расизмом.