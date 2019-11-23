Амстердам, , 09:09 — REGNUM Голландский футбольный клуб Эксельсиор подал заявление в полицию на группу болельщиков клуба Ден Босх, которые обвиняются в расизме.

Поводом стали расистские выкрики болельщиков Ден Босх в адрес игрока Эксельсиор Ахмад Мендес Морейра. Морейра тогда заявил, что не собирается сам обращаться в полицию, предоставив это Королевскому футбольному союзу Голландии.

Тем временем прокуратура тоже занялась этим делом. Идёт сбор вещдоков и свидетельских показаний. В этой связи заявление Эксельсиор является важным дополнением в дело.

В клубе Эксельсиор не уточняют, кто именно сделал официальное заявление в полицию: Морейра или клуб. В минувшие дни ряд лиц, в т.ч. тренер Ден Босх Эрик ван дер Вен, стали жертвами угроз в связи с высказанным мнением о деле Морейра или причастности к нему.