Париж, , 08:15 — REGNUM 22 ноября в Париже на стадионе «Парк де Пренс» между командами «Пари Сен-Жермен» и «Лилль» был разыгран матч 14-го тура регулярного сезона французской Лиги 1 2019/20. Игра завершилась уверенной победой хозяев.

«Пари Сен-Жермен» набрал 33 очка и укрепился на первой позиции, оторвавшись от «Марселя» на 11 очков. «Лилль» с 19-ю баллами временно остался на 7-м месте.

Гол арендованного из миланского «Интера» Мауро Икарди на 17-й минуте стал для аргентинца 10-м в сезоне во всех турнирах (6 — Лига 1, 4 — Лига Чемпионов).

Лучшим игроком матча с оценкой 8.14 стал голкипер сборной Коста-Рики Кейлор Навас, 8 раз спасший ворота и не пропустивший ни единого мяча. Точность передач футболиста составила 88%. Среди полевых игроков выделился Идрисса Гейе, отдавший голевую передачу и совершивший 5 отборов и 1 успешную обводку.

Статистика матча («Пари Сен-Жермен"/"Лилль»)

Удары 8/10

Удары в створ ворот 4/7

Процент владения 58%/42%

Нарушения 13/11

Угловые 6/3

Оценки WhoScored 7.11/6.44

Составы на матч:

«ПСЖ»: Навас, Бернат, Кимпембе, Силва, Менье, Маркиньос, Гейе, Дракслер, Ди Мария, Неймар, Икарди.

Запас: Мбаппе (↑ 65), Паредес, Кавани (↑ 78), Рико, Сарабия, Диалло, Дагба (↑ 65).

Главный тренер: Томас Тухель.

«Лилль»: Меньян, Габриэл, Фонте, Джало, Мандава, Шека, Сумаре, Андре, Челик, Иконе, Араухо.

Запас: Жардим, Реми (↑ 70), Языджи (↑ 78), Санчес (↑ 61), Маия, Пье, Брадарич.

Главный тренер: Кристоф Гальтье.

Бригада арбитров: Бенуа Бастьен | Николя Дано | Филипп Жанне | Хаким бен эль Хаджи.

Желтые карточки: Кимпембе — 20, Менье — 30.

Забитые мячи: Мауро Икарди (Идрисса Гейе) 17 — 1:0, Анхель Ди Мария (Юлиан Дракслер) 31 — 2:0.