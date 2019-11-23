Дортмунд, Германия, , 08:14 — REGNUM 22 ноября в Дортмунде (Германия) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» между командами «Боруссия» и «Падерборн-07» был разыгран матч 12-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2019/20. Игра завершилась боевой ничьей со счетом 3:3.

Голы 25-летнего немецкого форварда «Падерборна-07» Стрели Мамбы на 5-й и 37-й минутах стали для игрока 4-м и 5-м голами в составе клуба во всех турнирах.

MVP противостояния с оценкой 8.84 стал 19-летний вингер сборной Англии Джейдон Санчо, оформивший 1+1 по системе гол+пас, совершивший 3 успешные обводки и 2 отбора. Точность передач футболиста составила 75%.

Дортмундская «Боруссия», набрав 20 очков, временно поднялась на 5-ю позицию в таблице чемпионата, обойдя «Хоффенхайм». «Падерборн-07» с 5-ю баллами остался на последней строчке в зоне вылета.

Статистика матча («Боруссия"/"Падерборн-07»)

Удары 17/9

Удары в створ ворот 7/5

Процент владения 66%/34%

Нарушения 9/7

Угловые 10/2

Оценки WhoScored 6.94/6.82

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Шульц, Хуммельс, Пищек, Вайгль, Дауд, Геррейро, Витсель, Ройс, Санчо, Алькасер.

Запас: Загаду, Хакими (↑ 46), Гетце, Аканджи, Брандт (↑ 46), Азар (↑ 46), Шмельцер, Хитц.

Главный тренер: Люсьен Фавр.

«Падерборн-07»: Цингерле, Шонлау, Килиан, Янс, Коллинз, Гьясула, Прегер, Цолински, Хольтманн, Василиадис, Мамба.

Запас: Хунемайер, Штродьек, Соуза, Михель (↑ 77), Шелтон, Сабири (↑ 40), Хут, Антви-Аджей (↑ 62), Дрэгер.

Главный тренер: Штеффен Баумгарт.

Бригада арбитров: Кристиан Дингерт | Тобиас Христ | Тимо Герах | Роберт Кампка.

Желтые карточки: Хуммельс — 28, Вайгль — 74, Хакими — 84, Коллинз — 84.

Забитые мячи: Стрели Мамба (Кай Прегер) 5 — 0:1, Стрели Мамба (Бен Цолински) 37 — 0:2, Геррит Хольтманн (Джамилу Коллинз) 43 — 0:3, Джейдон Санчо (Ахраф Хакими) 47 — 1:3, Аксель Витсель (Матс Хуммельс) 85 — 2:3, Марко Ройс (Джейдон Санчо) 90+3 — 3:3.