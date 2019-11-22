Ньон, Швейцария, , 16:58 — REGNUM Сборная России по футболу в рамках группового этапа чемпионата Европы 2020 года сыграет с командой Дании в Копенгагене. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА по итогам жеребьевки, прошедшей в швейцарском Ньоне.

Ещё два матча российская сборная сыграет в Санкт-Петербурге. Её соперником в одной из встреч станет команда Бельгии. Другой соперник определится в ходе жеребьёвки 30 ноября — им станет Финляндия или Уэльс.

Напомним, накануне стало известно, что российская сборная на групповом этапе будет играть в группе B с командами Бельгии и Дании, а также Финляндии или Уэльса.

Матчи финальной части чемпионата Европы по футболу будут проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.