Ростов-на-Дону, , 14:12 — REGNUM Сборная России по гандболу обыграла национальную сборную Венгрии на турнире Seoul Cup, который проходит в эти дни в Южной Корее. Результат встречи — 29:25 в пользу подопечных Амброса Мартина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГК «Ростов-Дон».

Наибольшее число голов в ворота соперниц отправили Полина Кузнецова и Ксения Макеева — по четыре.

Стоит отметить, что в сборную России вызваны девять гандболисток «Ростов-Дона» — Владлена Бобровникова, Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова, Ксения Макеева, Юлия Манагарова, Валерия Маслова, Анна Седойкина, Анна Сень и Анна Вяхирева. Возглавляет тренерский штаб сборной России испанский специалист Амброс Мартин, сменивший на этом посту Евгения Трефилова. По совместительству Мартин тренирует донской клуб.

23 ноября россиянки сыграют против сборной Сербии, 25 ноября — с хозяйками турнира.