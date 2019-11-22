Лос-Анджелес, США, , 11:29 — REGNUM Профессиональный боксер Флойд Мэйуэзер-младший заявил, что занимается подготовкой к новому бою. Об этом один из самых высокооплачиваемых спортсменов написал 22 ноября на своей странице в Instagram.

Мэйуэзер выложил свое фото, где он сидит рядом с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом.

«Дэйна Уайт и я снова работаем вместе, чтобы подарить миру еще одно захватывающее событие», — написал боксер под снимком.

Как передавало ИА REGNUM, Мэйуэзер в августе 2017 года заявил об окончании спортивной карьеры. В октябре 2018 года российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео, в котором вызвал на бой Мэйуэзера.

Стоит также отметить, что UFC занимается организацией боев по смешанным единоборствам.