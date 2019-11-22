Сеул, , 09:21 — REGNUM 26 ноября во Владивостоке состоится Международный гостевой турнир по настольному теннису. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источником, спортивное мероприятие, организованное совместно с администрацией города Сеула и Приморского края, пройдет во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса в период с 26 по 28 ноября.

Известно, что состязания пройдут между представителями Южной Кореи, КНДР, Китая, России и Японии.

Отметим, что участие северокорейской сборной по настольному теннису было под вопросом, однако 22 ноября она прибыла в аэропорт Владивостока рейсом Air Koryo.