Анкара, , 15:35 — REGNUM Российский нападающий Заур Садаев покинул турецкий клуб «Анкарагюджю», об этом сам футболист рассказал на своей странице в Instagram.

«Я решил, что больше не буду играть за этот клуб, контракт разорван», — написал он.

Напомним, ранее 21 ноября издание Milliyet сообщило, что Заур Садев не выходит на связь с клубом. По данным издания, бывший нападающий грозненского «Ахмата» перестал контактировать с «Анкарагюджю» после перерыва на игры сборных и более недели не посещает тренировки.