Москва, , 13:54 — REGNUM Вице-президент Международной федерации киберспорта (IESF) Магнус Йонсон рассказал о предстоящем чемпионате мира по киберспорту 2019 (IESF WC) на пресс-конференции Федерации компьютерного спорта России. Призовой фонд турнира составит около $25 тыс., сообщает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Магнус Йонсон ФКС России

Магнус Йонсон ФКС России

Йонсон отметил, что на чемпионате мира по киберспорту игроки будут сражаться в первую очередь за престиж, а не за денежный приз. Вице-президент международной федерации считает, что участвовать в подобном мероприятии почётно, так как команды будут представлять свои страны на международной арене.

Также стало известно, почему руководство международной федерации киберспорта выбрало именно Dota 2, Tekken 7 и Pro Evolution Soccer 2020 в качестве соревновательных дисциплин. Как оказалось, выбор игр почти полностью зависел от разрешения и поддержки правообладателей этих проектов. С создателями указанных выше дисциплин было проще договориться о проведении соревнований.

Магнус Йонсон также отметил, что международная федерация считает киберспорт полноценным спортом. Сейчас её руководство работает над тем, чтобы получить признание у Международного олимпийского комитета.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, с 11 по 15 декабря 2019 года в Сеуле (Южная Корея) состоится чемпионат мира по киберспорту. На турнир отправится и Сборная России, в которую вошли спортсмены, выступающие в дисциплинах Dota 2 и Tekken 7.

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