Амстердам, , 12:41 — REGNUM В ближайшие выходные все футбольные матчи в Голландии будут приостановлены на одну минуту. В Высшем дивизионе Нидерландов по футболу таким образом хотят привлечь внимание к борьбе с расизмом.

Предполагается, что матчи будут приостановлены после первого свистка. На спортивных табло на стадионах появится текст:"Расизм? Тогда мы не играем». В конце первой половины будет назначена одна минута дополнительного времени.

Поводом для этой акции стал недавний матч между клубами Ден Босх и Эксельсиор. Матч был приостановлен после расистских выкриков болельщиков в адрес игрока Эксельсиор Ахмад Мендес Морейра.