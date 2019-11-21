Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:00 — REGNUM Кения стремится заполучить вторую победу в женском чемпионате по футболу среди сборных Восточной и Центральной Африки, кубке КЕСАФА (Совет Футбольных Ассоциаций Восточной и Центральной Африки), который проходит в городе Дар-эс-Саламе, Танзания.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, на этой неделе кенийская команда «Харамбее Старлетс» сойдется в схватке со сборной Джибути, а Эфиопия проверит свои силы в матче против Уганды. Известны результаты игры сборной Южного Судана, разгромившей своих занзибарских соперников со счетом 5−0. Также сообщается, что Танзания смогла обыграть «в сухую» сборную Бурунди. Исход их игры завершился со счетом 4−0. Кроме того, на этой неделе в борьбе за первенство пройдут матчи Южный Судан-Бурунди и Занзибар-Танзания.

Как сообщается, Уганда и Кения имеют по три очка, а Танзания лидирует в группе В с 6 очками после победы в двух предыдущих играх. Бурунди и Южный Судан, победно завершив одну игру, набрали по три очка.