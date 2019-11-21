Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин догнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:1, дубль на счету Панарина. Таким образом, российский нападающий набрал 25 очков (11+14), у Овечкина — 15+10.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на «Амали Арена» в городе Тампа состоялась встреча между «Лайтнинг» и «Рейнджерс», завершившаяся разгромным поражением гостей со счетом 3:9. Российский нападающий Артемий Панарин завершил проигранный своей командой матч с положительным показателем полезности +3.

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