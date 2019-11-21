Додома, , 14:59 — REGNUM Сборные Мадагаскара, Ганы, Нигерии, Сенегала, Алжира и Туниса обеспечили себе «билет» на Кубок африканских наций, который состоится в Камеруне в 2021 году, выиграв первые две игры группового этапа.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, теперь сборным нужно получить всего четыре очка в оставшихся четырех играх, чтобы стать участниками предстоящего Кубка. Пенальти нападающего сборной Ганы Джордана Аю принесло победу в матче с Сан-Томе и Принсипи, который прошел на этой неделе. Благодаря этому, Гана получила шесть очков и вышла в лидеры своей группы С. Следом за ней идут сборные ЮАР и Судан, набравшие по три очка, при этом команда Сан-Томе и Принсипи находится на последнем месте.

Чемпион Кубка африканских наций этого года, Алжир, обеспечил лидерство в своей группе H после победы со счетом 1−0 против Ботсваны, получив таким образом шесть очков, за Алжиром идет Зимбабве с четырьмя очками, в то время как Ботсвана имеет лишь одно очко и занимает третье место в группе. Сборная Замбии осталась вовсе без очков. Сенегал, ставший финалистом Кубка этого года, продолжает удерживать лидерство в своей группе I, одержав победу над Эсватини со счетом 4: 1.

Победа со счетом 1: 0 над Экваториальной Гвинеей позволила сборной Туниса получить заветные шесть очков в группе J, за Тунисом следуют Танзания и Ливия, у которых по три очка, на последнем месте — Экваториальная Гвинея. Нигерия также выиграла со счетом 4: 2 в гостях в матче против Лесото и заработала шесть очков благодаря голам Алекса Иуоби, Самуэля Чуквезе и Виктора Осимхена.

Стремясь стать чемпионами Кубка во второй раз, Мадагаскар выиграл у сборной Нигера с разрывом в 4 гола. Игра закончилась со счетом 6−2. Голы Лалайны Номенханахари, Аникет Абель, Шалес Андриамациноро, Паулина Воави и Жерома Момбриса принесли в копилку сборной Мадагаскара шесть очков и позволили ей стать лидером группы К, в которой за чемпионство борются команды Эфиопии, Кот-д'Ивуара и Нигерии. Тем не менее, семикратный чемпион Кубка Египет сыграл вничью уже во второй раз. Последний раз страна играла со сборной Коморских островов.