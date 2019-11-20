Ньон, Швейцария, , 18:37 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций утвердил составы корзин для жеребьевки финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает 20 ноября пресс-служба УЕФА.

Российская сборная на групповом этапе турнира сыграет в группе B вместе с командами Франции, Польши, Швейцарии, Хорватии и Нидерландов.

Напомним, матчи финальной части чемпионата Европы по футболу будут проходит с 12 июня по 12 июля 2020 года в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.