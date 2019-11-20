Уфа, , 15:42 — REGNUM Джефф Монсон примет участие в международном турнире по джиу-джитсу среди профессионалов в Уфе. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, международный турнир пройдет 1 декабря во Дворце спорта (ул. Рихарда Зорге, 41).

Отмечается, что соревнования пройдут по правилам Международной Федерации джиу-джитсу JJIF в 6-ти весовых категориях.

Всемирно известный спортсмен Джеффри Монсон, который защитил титул Чемпиона Евразии, снова будет бороться за первое место.

По словам организаторов турнира, в финальном бою спортсмен будет бороться с мастером спорта по боевому самбо, обладателем черного пояса по джиу-джитсу Александром Чистовым.