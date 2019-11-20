Москва, , 13:09 — REGNUM Оскорблявшие капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу во время матча с командой Сан-Марино — не болельщики и не герои. Такое заявление опубликовала 20 ноября пресс-служба сборной России по футболу на своей странице в Instagram.

В публикации говорится, что футболисты ценят поддержку болельщиков, которые верят в них, а группа неадекватных людей попыталась в тот день испортить спортивный праздник.

«Но у таких посетителей стадиона этого никогда не получится, потому что они — не болельщики и не герои», — говорится в публикации.

Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября сборная РФ переиграла команду Сан-Марино с разгромным счётом 5:0. В первой половине матча группа болельщиков стала выкрикивать оскорбления в адрес Дзюбы. Многие известные деятели критически отозвались о поведении тех зрителей.