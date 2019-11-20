Москва, , 12:56 — REGNUM Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной РФ Валерий Газзаев сказал, что не понимает, зачем болельщики, оскорблявшие капитана российской футбольной команды Артема Дзюбу, пришли на матч Россия — Сан-Марино. Так он прокомментировал инцидент журналисту РИА Новости.

«Я крайне возмущен поведением некоторых болельщиков, которые непонятно для чего пришли на этот матч», — высказал свое отношение к поступку некоторых зрителей матча Газаев.

Он также отметил, что у футболистов бывают победы и поражения, но нельзя спортсменов оскорблять. Бывший тренер российской сборной также указал на непостоянность болельщиков, которые то боготворят спортсменов, то оскорбляют их.

«От любви до ненависти полсантиметра», — описал ситуацию Газзаев.

Как передавало ИА REGNUM, сборная России переиграла команду Сан-Марино 19 ноября со счётом 5:0. В первом тайме группа болельщиков кричала оскорбления в адрес Дзюбы. Позже многие зрители поддержали капитана российской сборной и скандировали «Дзюба, молодец».

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев тех, кто оскорблял Дзюбу назвал «псевдоболельщиками».

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