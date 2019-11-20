Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Сломанная ракетка теннисистки Серены Уильямс выставлена на аукционе Goldin, стартовая цена $2000, однако лот может дойти и до $50 000, сообщает 19 ноября CNBC.

Ракетку Уильямс сломала на матче US Open finals в 2018 году, когда она проиграла Наоми Осаке. За проступок Уильямс получила крупный штраф, а сломанную ракетку забрал себе бол-бой, 22-летний студент медицинского колледжа. Продать ракетку его убедил друг, студент выручил $500, не представляя, по его словам, ее реальной стоимости — тем более, что в рознице она стоит $250.

При этом, по информации eBay, поклонники тенниса склонны искать оригинальные и воспроизведенные памятные вещи от таких игроков, как Венера и Серена Уильямс, Дженнифер Каприати, Крис Эверт и Мартина Навратилова. Сувениры с крупных мероприятий, таких как US Open, French Open, Australian Open и Wimbledon Championships также пользуются спросом.

Что касается других знаковых ракеток, проданных на аукционе, в 2017 году теннисная ракетка, которую использовала Билли Джин Кинг против Бобби Риггса в 1973 году, ушла за $125 000.