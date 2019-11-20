Лондон, , 10:07 — REGNUM Главным тренером английского профессионального футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» назначен португалец Жозе Моуринью. Данное объявление было размещено 20 ноября на сайте клуба.

В сообщении также говорится, что контракт с 56-летним тренером заключен до конца сезона 2022/23.

«Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными сторонниками», — приводятся слова Моуринью по случаю своего назначения.

«В лице Жозе мы получили одного из самых успешных тренеров в футболе», — прокомментировал подписание контракта председатель правления клуба Даниэль Леви.

Напомним, ранее главным тренером «Тоттенхэм Хотспур» был Маурисио Почеттино. Он работал в данной должности с 2014 года, но покинул свой пост после слабых результатов команды в чемпионате Англии сезона 2019/2020.

Моуринью ранее тренировал «Порту», «Интер», «Челси» и «Реал» и завоевал чемпионские титулы в четырех странах. Его подопечные становились чемпионами страны, а «Порту», «Интер» — победителями Лиги чемпионов.