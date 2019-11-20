Амстердам, , 08:06 — REGNUM Тренер футбольного клуба «Ден Босх» Эрик ван дер Вен в личной беседе принёс свои извинения игроку клуба «Эксельсиор» Ахмад Мендес Морейра за свои высказывания, сделанные им 17 ноября. Морейра принял извинения.

Ван дер Вен 17 ноября назвал Морейра «жалким типом», после того как тот отпраздновал забитый им гол перед трибуной болельщиков клуба «Ден Босх». Чуть ранее болельщики выкрикивали расистские лозунги в адрес игрока. Матч после расистского инцидента был приостановлен, однако затем команды его доиграли.

Ван дер Вен пояснил, что его слова имели отношение только к поведению Морейра после забитого им гола, а не к расизму или к тому, что после расистских лозунгов Морейра покинул поле, и выразил сожаление, что он эти слова произнёс. После своего замечания в адрес Морейра Ван дер Вен пришлось ночевать вне дома, т. к. в его адрес поступили угрозы. Тем не менее на следующий день он снова руководил тренировкой «Ден Босх».

Расистский инцидент в ходе матча между командами «Ден Босх» и «Эксельсиор» вызвал большой резонанс в Голландии. Прокуратура заявила, что проведёт расследование инцидента, а в Королевском футбольном союзе Нидерландов объявили о готовящихся мерах против расизма на футбольных полях.