Сан-Марино, , 06:18 — REGNUM Оскорбления в адрес форварда российской сборной по футболу Артёма Дзюбы прокомментировал 19 ноября главный тренер команды Станислав Черчесов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Ведущий издания спросил, почему во время матча с Сан-Марино с трибун начали раздаваться оскорбительные выкрики с нецензурной бранью в адрес российского футболиста.

«У меня просто иногда нет слов. Это чьи болельщики-то были? У меня уже нет давно реакции на такие вещи», — ответил Черчесов.

Напомним, матч отбора на Евро-2020 завершился в пользу российской команды со счётом 5:0. В первом тайме встречи в Серравалле с трибун маленького стадиона отчетливо донеслись крики болельщиков, которые попали в телетрансляцию и сразу получили широкий резонанс в соцсетях.

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