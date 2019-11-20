Лондон, , 01:17 — REGNUM Сборную Российской Федерации по футболу могут отстроить от участия в чемпионате Европы 2020 года. Об этом 19 ноября пишет газета Daily Mail.

Издание указывает, что в том случае, если на заседании комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) в декабре РУСАДа вновь будет лишена статуса, то российская сборная по футболу может быть отстранена от Евро-2020, а все матчи из Санкт-Петербурга будут перенесены в другую страну.

По данным издания, глава РУСАДА Юрий Ганус признал манипуляции с допинг-пробами в Московской лаборатории и массовый характер таких манипуляций. Это довольно серьезное признание, которое может привести к самым тяжелым последствиям для российского спорта, включая футбол, пишет издание.

Газета напоминает, что выступать под нейтральным флагом российским спортсменам уже не привыкать, однако, если дело дойдет до всеобщего отстранения, тем более в футболе, то это вполне может спровоцировать не только новые внешнеполитические осложнения, но и реконструировать внутреннюю ситуацию в стране, пишет Daily Mail. Связано это с тем, что власти целенаправленно поднимали футбол в России на общенациональный уровень и отстранение от Евро-2020 будет крайне болезненным.