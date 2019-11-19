Москва, , 21:19 — REGNUM Британские СМИ стремятся раздуть скандал на почве несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, заявил 19 ноября глава Оргкомитета по подготовке к проведению российской части чемпионата ЕВРО-2020 Алексей Сорокин, сообщает «Чемпионат».

Комментируя сообщение в британской газете Daily Mail о том, что из-за скандала с данными антидопинговой лаборатории Россия может лишиться права проводить матчи ЕВРО-2020 на своих стадионах, Сорокин сказал:

«Лишение сборной домашних матчей ЕВРО-2020 — это прерогатива правообладателя турнира, то есть УЕФА».

Он пояснил, что Россия договаривалась о проведении ЕВРО с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA), а не со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Про авторов статьи в британской прессе Сорокин добавил:

«Иностранные коллеги пользуются подвешенной ситуацией, пытаясь раскачать эту тему».

Он подчеркнул, что лучшим ответом недружественно настроенным британским массмедиа «и прочим коллегам» будет такой уровень проведения российской части соревнований ЕВРО-2020, что она надолго запомнится.

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Напомним, в Daily Mail появилась информация о том, что решение WADA по возможному лишению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия может вылиться в отмену в России матчей ЕВРО-2020.

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