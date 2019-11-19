Тамбов, , 18:10 — REGNUM Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец сегодня, 19 ноября, в ходе селекторного совещания назвала Тамбовскую область в четверке регионов-лидеров по кассовому исполнению федерального проекта «Спорт — норма жизни», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

В совещании, прошедшем в видеоформате, принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин

Tambov.gov.ru

В этом совещании, прошедшем в видеоформате, принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Темой обсуждения стал процесс реализации национального проекта «Культура», федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», а также кассовое исполнение расходов федерального бюджета в части межбюджетных трансфертов регионам в сферах культуры, спорта и туризма.

В Тамбовской области успешно работают механизмы реализации всех национальных проектов, в том числе оперативного освоения средств, выделяемых из федерального бюджета на эти цели. Это отметила и вице-премьер Ольга Голодец, назвав Тамбовскую область в четверке лидеров по кассовому исполнению федерального проекта «Спорт — норма жизни».

В 2019 году объем финансирования федерального проекта «Спорт — норма жизни» в Тамбовской области составляет 168,8 млн рублей. При этом 118,2 млн рублей выделены из федерального бюджета. На данный момент федеральные средства освоены на 98,8%. Это говорит о том, что практически все задачи, стоящие перед регионом на развитие спорта, в этом году выполняются точно в срок. Так, на выделенные средства приобретено различное спортивное оборудование для спортшкол и спортивных объектов региона, в том числе комплекты покрытия для легкоатлетических беговых дорожек для стадиона имени В.М. Боброва в Моршанске и стадиона «Факел» в райцентре Первомайский, комплект искусственного покрытия для футбольного поля, расположенного в селе Красносвободное Тамбовского района.

Построено футбольное поле с искусственным покрытием на стадионе «Факел» в райцентре Первомайский, а также спортивная площадка в селе Красносвободное Тамбовского района. Оборудованы десять малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО. Заканчивается строительство пришкольного стадиона с искусственным покрытием в селе Новоникольское Мичуринского района. И все это делается, чтобы создать условия для занятий физкультурой и спортом жителям не только областного центра, но и других городов и райцентров региона.