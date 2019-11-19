Даллас, США, , 15:05 — REGNUM Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщает, что двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Даллас Старз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» российский защитник Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы лиги. Официальная церемония посвящения прошла сегодня ночью в Торонто.

Сергей Зубов — один из самых выдающихся российских игроков за всю историю лиги. Зубов перешел в «Даллас Старз» в 1996 году и на протяжении 12 сезонов радовал техасских болельщиков безупречной игрой как в обороне, так и в нападении. Россиянин трижды принимал участие в Матче всех звезд НХЛ — в 1998, 1999 и 2000 годах. В 2013 году болельщики «Старз» включили Сергея в символическую сборную всех времен.

Известный американский нападающий Майк Модано, в прошлом выступавший за «Старз», прокомментировал включение бывшего партнера в Зал хоккейной славы НХЛ.

«Когда услышал, что в этом году Сергея Зубова включат в Зал славы, очень порадовался. Наконец-то он получил заслуженное признание. Сергей никому не стремился понравиться. Ему не нравилось внимание. Ему нравилось избегать света софитов, делать свою работу и получать удовольствие. Сергей не искал похвалы за свою отличную игру. Но я всегда думал, если бы он всю карьеру провёл в «Рейнджерс», то мог пять-шесть раз выиграть «Норрис Трофи», как лучший защитник НХЛ», — цитирует Модано официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 11 ноября руководство «Далласа» официально заявило, что выведет 56-й номер россиянина из обращения.