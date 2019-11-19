Москва, , 14:42 — REGNUM Федерация компьютерного спорта России совместно с компанией Drone Sports Global анонсировала промо-турнир по игре Drone Champions League — The Game. Об этом ИА REGNUM 19 ноября сообщили в пресс-службе ФКС России.

Турнир пройдёт в три этапа. В отборочной стадии могут принять участие все желающие, но до гранд-финала дойдут только два лучших пилота. Игроки поборются за 250 тыс. рублей.

Финал состоится в декабре, в рамках Открытого Кубка России по киберспорту. Помимо двух победителей первых этапов турнира, в нём примут участие ещё два игрока, которых организаторы соревнования выберут среди «лучших пилотов России».

Напомним, в Drone Champions League — The Game геймеры соревнуются в управлении виртуальными дронами. Пилотам нужно пройти специально-оборудованную трассу за минимальное время.

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