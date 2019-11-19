Ростов-на-Дону, , 14:24 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Ростов» приложат все усилия, чтобы занять наивысшую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил защитник жёлто-синих Дмитрий Чистяков в интервью Sport24.

«Выиграть чемпионат [России] — самая высокая задача. Зачем мы играем, если не хотим максимума? Хочется занять первое место. Загадывать не хочется, посмотрим, что будет — Лига чемпионов, Лига Европы», — сказал футболист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов» в настоящее время занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Валерия Карпина 30 очков. Столько же у ближайших преследователей — столичного ЦСКА и «Краснодара». На втором месте располагается «Локомотив» (Москва) (31 очко), на первом — «Зенит» (Санкт-Петербург) (36 очков).