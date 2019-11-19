Тегеран, , 14:18 — REGNUM 18 октября иранский пауэрлифтер Аюб Мусави завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 96 кг на Международном турнире имени Наима Сулейманголу в Турции. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Аюб Мусави совершил рывок с весом 169 кг. и толчок со штангой в 211 кг. Таким образом, его общий вес составил 380 кг. Золотая медаль досталась Фарису Ибрагиму Хассуну эль-Баху из Катара, общий вес которого составил 394 кг.

Раннее иранский тяжелоатлет Эльхам Хоссейни заняла 3 место в Международном турнире имени Наима Сулейманголу среди женщин. Она стала первой в истории иранской женщиной, удостоенной бронзы на международном турнире по тяжелой атлетике.