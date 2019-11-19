Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» требует вернуть стадион «Олимп-2» и базу команде. Об этом говорится в обращении президента жёлто-синих Арташеса Арутюнянца. По его словам, спортивный объект был выведен с баланса клуба и передан в подведомственный региональному минспорта СШОР 8 в 2017 году.

«Также с весны 2019 года у нас закончилась преференция, которую мы неоднократно просили продлить, но до сих пор новые документы по поводу обновления преференции не оформлены. Хотя на протяжении всего этого времени земельные и имущественные налоги, все связанные с этим расходы на себе несёт клуб», — сказал президент ФК «Ростов».

ИА REGNUM напоминает, что Арутюнянц предложил разработать условия, на которых жёлто-синие смогут использовать стадион «Ростов Арена», который с 1 января 2020 года будет находиться в региональной собственности.

Читайте ранее в этом сюжете: «Пусть область сначала примет «Ростов Арену» — президент ФК «Ростов»