Самара, , 10:14 — REGNUM Баскетболисты «Самары» переиграли команду «Урал» со счетом 86:63 в матче седьмого тура чемпионата Суперлиги среди мужских команд (1-й дивизион). Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба БК «Самара».

Матч состоялся 18 ноября в Самаре в «МТЛ Арена».

Первая четверть матча закончилась со счетом 18:18, поскольку самарцы пропустили рывок команды «Урал» 14:0. Но на последних минутах до конца первой половины баскетболисты «Самары» смогли выровнять счет.

Во втором отрезке игры команда «Урал» вновь сначала повела в счете 18:23, но серия точных попаданий самарских спортсменов позволила им выйти вперед и во втором периоде, которой закончился со счетом 39:36.

В третьем периоде самарские спортсмены повели в счете 60:50. А в четвертом периоде закрепили свой результат.

В итоге, баскетболисты «Самары» одержали уверенную победу над командой «Урал» со счетом 86:63.

Отмечается, что самарские баскетболисты 21 ноября встретятся на своей площадке с командой «Руна-Баскет».