Нью-Джерси, США, , 10:02 — REGNUM Согласно сообщениям пресс-службы «Нью-Джерси Девилз» в их официальном твиттер-аккаунте, клуб выставил голкипера Кори Шнайдера на драфт отказов с целью его отправки в фарм-клуб «дьяволов».

В нынешнем регулярном чемпионате экс-голкипер сборной США провел всего лишь шесть матчей, не одержав ни одной победы. 33-летний хоккеист также не радует своими статистическими показателями, имея слабый показатель отражения бросков 85,2% при не менее слабом для вратарей уровня НХЛ коэффициенте надежности 4,59.

В прошлом сезоне Кори Шнайдер выходил на лед в 26 матчах, из которых только 6 оказались победными. Однако, голкипер отражал значительно большее количество бросков в свою сторону, а именно 90,3%. Вратарь в среднем пропускал 3,06 шайбы за игру.

«Нью-Джерси» находятся в четверке худших команд в рамках турнирной таблицы Восточной конференции. За 19 встреч регулярного чемпионата «дьяволы» заработали 18 очков.