Москва, , 09:22 — REGNUM Датская футбольная сборная выступит в одной группе с Россией в финальной части чемпионата Европы-2020. Обе команды сыграют в группе В.

Футболисты Дании стали вторыми в группе D, набрав 16 очков. Их встреча с ирландцами завершилась ничьей 1:1. Команда России, проигравшая Бельгии, также находится на втором месте. Сборные Дании и России сыграют в Санкт-Петербурге и Копенгагене, жеребьевка определит остальных соперников обеих сборных.

19 ноября состоится матч между Германией и Северной Ирландией. Победа Германии в нем будет означать, что в группу с Россией и Данией попадет бельгийская сборная.

Как сообщало ИА REGNUM, финальные игры Евро-2020 пройдут в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Заключительную игру примет 12 июля 2020 года лондонский стадион «Уэмбли».

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