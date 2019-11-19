Ташкент, , 09:21 — REGNUM Спортсменов из Узбекистана, завоевавших олимпийские путевки в современном пятиборье, наградили денежной премией в размере 100 млн сумов ($10,5 тыс.), сообщили в Олимпийском национальном комитете республики.

Узбекистанские спортсмены Фахрутдинова Алисэ и Савкин Александр завоевали две лицензии на Олимпийские игры в Токио — 2020. Кроме того, пятиборцы завоевали второе место в микс-эстафете.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в китайской Ухани прошел чемпионат Азии — Океании по современному пятиборью. Спортсмены из Узбекистана впервые завоевали путевку на Олимпиаду в данном виде спорта.

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