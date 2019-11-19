Амстердам, , 08:23 — REGNUM Прокуратура в голландском судебном округе Восточный-Брабант проведёт расследование инцидента, случившегося во время футбольного матча между клубами «Ден Босх» и «Эксельсиор» 17 ноября. Кроме того, тренер Ден Босх Эрик ван дер Вен (Erik van der Ven) подал заявление о поступивших в его адрес угрозах.

Прокуратура совместно с полицией округа Восточный Брабант изучит инцидент, связанный с игроком Эксельсиора Ахмад Мендес Морейра (Ahmad Mendes Moreira). Представитель полиции сообщил журналистам, что следователи и сотрудники прокуратуры внимательно изучат видеокадры матча, чтобы установить, что именно случилось и кто несёт ответственность за случившееся.

Матч, завершившийся в ничью 3−3, был приостановлен на 15 минут, после того как в адрес Морейра раздались расистские лозунги. Королевский футбольный союз Нидерландов поддержал решение судьи о временной приостановке матча. Ряд политиков также похвалил арбитра за его действия.

Тем временем тренеру Ден Босх Ван дер Вен после матча пришлось ночевать вне дома, т.к. в его адрес поступили угрозы. В связи с этими угрозами Ван дер Вен подал заявление в полицию. Дабы не помешать ходу следствия, представители Ден Босх отказались уточнять, о какого рода угрозах идёт речь. 19 ноября, сразу после матча, тренер отказался комментировать приостановку матча. Он только сообщил, что поддерживает заявление своего клуба.

В первом заявлении после матча представители Ден Босх указали, что проявлений расизма во время матча не было, а были только выкрики болельщиков на трибунах. Позднее клуб тем не менее заявил о расследовании возможных проявлений расизма.