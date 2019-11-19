Вашингтон, , 07:13 — REGNUM 13 ноября: Ковальчуку грозит завершение карьеры в лучшей лиге мира

«Лос-Анджелес Кингз» готовит расторжение контракта с Ковальчуком.

13 ноября крупное хоккейное информационное агенство The Hockey News сообщило о том, что в ближайшее время российский нападающий Илья Ковальчук может покинуть «Лос-Анджелес Кингз». Согласно информации, предоставленной изданием, калифорнийский клуб готовит расторжение контракта с 36-летним россиянином. Напомним, что Илья Ковальчук подписал трехлетнее соглашение с «Кингз» в июле 2018 года на общую сумму в 18 миллионов долларов

В рамках текущего регулярного чемпионата экс-капитан питерского «СКА» принял участие в 16 матчах, набрав 9 (3+6) баллов за результативность при отрицательном показателе полезности «-10». Ковальчук ни разу не отличался голом на протяжении последних восьми матчей, а за предшествующие выводу из основного состава четыре встречи россиянин набрал лишь один результативный балл, отдав голевой пас.

Главный тренер «Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал решение вывести Ковальчука из основного состава команды. «Иногда игра может быть жестокой. Было много игроков уровня Зала славы, которым приходилось смотреть хоккей со скамейки. Такие решения даются непросто, ведь никто не хочет выводить игрока из состава», — цитирует Маклеллана спортивный журналист Джек Харрис.

15 ноября: Панарин смог удивить даже в самом неудачном для «Рейнджерс» матче

Артемий Панарин завершил проигранный со счетом 3:9 матч с положительным показателем полезности «+3».

15 ноября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на «Амали Арена» в солнечном городе Тампа состоялась встреча между местными «Лайтнинг» и нью-йоркскими «Рейнджерс», завершившаяся разгромным поражением гостей со счетом 3:9.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин завершил проигранный своей командой матч с положительным показателем полезности «+3». Также экс-нападающий «СКА» записал на свой счет две результативные передачи. Таким образом, он продлил свою результативную серию, которая на данный момент длиться уже 11 встреч. Отметим, что Артемий обновил свой собственный рекорд по продолжительности результативной серии, ранее он составлял девять матчей и был установлен в сезоне 2016−2017 годов, когда россиянин выступал за «Чикаго Блэкхокс».

Тем временем другой известный российский нападающий, только из противоположной команды, Никита Кучеров набрал целых четыре результативных балла, став одним из главных героев встречи. 86-й номер «Лайтнинг» отметился голом и своеобразным «хет-триком» из трех голевых передач. Также в рамках разгромной победы над «рейнджерами» тремя очками в составе «молний» поживились форварды Алекс Киллорн (2+1), Янки Гурд (1+2), Стивен Стэмкос (1+2) и защитник Виктор Хедман (0+3).

Андрей Василевский отметился не такой зрелищной игрой, в отличии от своих российских коллег. Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» пропустил три шайбы в свои ворота, несмотря на не самый большой объем работы. В сторону ворот было нанесено 23 броска, 20 из которых были парированы россиянином.

На данный момент «Тампа-Бэй» занимает 24-ю строку в общем зачете турнирной таблицы НХЛ, имея на своем счету 20 результативных очков.