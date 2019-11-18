Ашхабад, , 21:25 — REGNUM В период с января по ноябрь 2019 года туркменские атлеты приняли участие в 161 международном спортивном состязании, среди которых 28 чемпионатов мира и 35 чемпионатов Азии. Об этом сообщает пресс-служба президента Туркмении.

В ходе этих состязаний туркменские спортсмены завоевали 258 медалей, в том числе 85 золотых, 85 серебряных и 88 бронзовых.

Также за десять месяцев текущего года в самой Туркмении прошли 136 спортивных соревнований и 87 массовых спортивных мероприятий.