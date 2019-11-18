Ашхабад, , 21:24 — REGNUM Студентке Туркменского госинститута физкультуры и спорта Саяре Авезметовой удалось завоевать золотую медаль на проходящем в Объединенных Арабских Эмиратах чемпионате мира по джиу-джитсу, передает «Turkmenportal».

Как отмечают в министерстве спорта и молодежной политики, туркменская спортсменка смогла одолеть всех своих соперниц в весовой категории до 48 кг.

Всего же в молодежном чемпионате мира по джиу-джитсу принимают участие свыше 450 атлетов, представляющих 42 страны. Честь Туркмении на международном турнире отстаивают трое спортсменов.