Чебоксары, , 20:06 — REGNUM Болельщик ЦСКА из чувашского Новочебоксарска обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в связи с решением суда первой инстанции, который оштрафовал его на 10 тыс. рублей за стихотворение о «Спартаке».

Чувашский фанат ЦСКА обратился в ЕСПЧ после решения о штрафе, вынесенном Новочебоксарским городским судом. Как сообщало ИА REGNUM, ему инкриминировали ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») за сборник стихотворений, посвящённых любимой футбольной команде, но оказавшихся обидными для фанатов «Спартака». Болельщики последних подали в суд на поэта. Было заведено административное дело, суд оштрафовал футбольного фаната на 10 тыс. рублей.

Житель Чувашии обратился в ЕСПЧ. В интервью ТАСС адвокат правозащитной организации «Агора» Дамир Гайнутдинов сообщил, что «было нарушено право моего доверителя на защиту». Также он отметил, что его подзащитный не использовал лексику, запрещенную Роскомнадзором для печати.