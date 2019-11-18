Москва, , 19:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении ежемесячных стипендий вышедшим на пенсию призёрам Олимпийских игр. Документ размещён 18 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, с 1 января 2020 года выплаты серебряным призёрам Игр будут увеличены с нынешних 24 000 до 30 000 рублей, бронзовым призёрам — с 18 000 до 30 000 рублей в месяц.

Напомним, Владимир Путин в мае 2018 года установил стипендии для вышедших на пенсию серебряных и бронзовых призёров Олимпийских игр. В случае если спортсмен является неоднократным призёром, стипендия назначается за медаль более высокого достоинства.