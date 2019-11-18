Аддис-Абеба, , 17:47 — REGNUM В столице Эфиопии Аддис-Абебе состоялся очередной 19-й ежегодный «Великий Эфиопский Забег» на 10-километровую дистанцию, в котором приняли участие более 45 тысяч человек. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

«Великий Эфиопский Забег» был возведен в статус полноценной спортивной компании, которая и поднималась на проведении ежегодных мини-марафонов в Эфиопии. В настоящее время компания организует многочисленные международные забеги и другие связанные с легко атлетикой мероприятия, как на местном уровне, так и за рубежом с проверенным профессионализмом и качеством услуг.

В 2019 году количество участников массового забега составило 45 000 человек по сравнению с 10 000 бегунов на первом мероприятии в 2001 году. Ежегодно забег открывает дорогу для перспективных эфиопских спортсменов на ежегодных международных соревнованиях по 10 км. С самого начала акции в нем приняли участие 500 известных эфиопских бегунов, которые продолжают это делать каждый год.

Также в рамках забега было собрано и распределено между 40 местными благотворительными организациями в рамках кампании «Бег за дело» около 500 тысяч долларов США.