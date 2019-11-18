Ростов-на-Дону, , 17:29 — REGNUM Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц отметил, что условия, на которых жёлто-синие смогут использовать стадион, будут проработаны после того, как объект будет передан в собственность региона.

«Что касается «Ростов Арены», то наша позиция следующая — пусть область сначала его примет, дальше мы будем совместно с министерством спорта в рабочем порядке изучать предложения и условия, на которых команда сможет там выступать», — сказал президент команды.

ИА REGNUM напоминает, что премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился передать стадион «Ростов Арена» из федеральной собственности в собственность Ростовской области. Передача имущества будет осуществлена до 1 января 2020 года.

После этого донские чиновники заявили, что «Ростов Арена» после передачи в региональную собственность «станет домашней ареной клуба «Ростов».

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