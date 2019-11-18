Ростов-на-Дону, , 17:14 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Ростов» занимается погашением задолженности, образовавшейся в прежние годы и в последнее время. Наличие долгов может поставить заслон выходу жёлто-синих в еврокубки. Об этом заявил президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.

«[Необходимо] получить лицензию, позволяющую нам играть в еврокубках, если у нас получится туда попасть. Для этого нам надо пройти финансовый Fair Play. У нас собралась прекрасная и боеспособная команда, которая хочет и может выступать в еврокубках. И будет очень обидно, если мы займем место, позволяющее нам там играть, а лицензию мы не получим», — сказал президент жёлто-синих.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в клубе сложилась непростая финансовая ситуация. Впервые о ней сообщил главный тренер команды Валерий Карпин. Затем донские власти прокомментировали заявление наставника жёлто-синих. Точки над «i» пришлось расставить президенту ФК Арутюнянцу, по словам которого, он заинтересован в продолжении работы с Карпиным и сохранении игроков команды.

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