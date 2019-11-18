Ростов-на-Дону, , 17:06 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» рассчитывает оставить в своём составе всех игроков, с которыми заключены контракты на данный момент. Пока ни о каких распродажах речи не идет. Об этом сообщил президент команды Арташес Арутюнянц, передаёт ИА REGNUM.

«Мы не хотим идти путем самой простой финансовой «хирургии» — продавать лидеров команды. Наоборот, мы планируем по возможности усилить состав. Для того, чтобы мы решились на такую «хирургию», игрок должен сам изъявить желание покинуть клуб, либо мы должны получить очень выгодное предложение. Мы должны перейти к этапам развития и роста», — сказал он.

ИА REGNUM ранее сообщало, что президент жёлто-синих не готов прощаться с главным тренером команды Валерием Карпиным. По словам Арутюнянца, руководителя тренерского штаба «Ростова» волнуют исключительно команда и её результаты.

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