Ростов-на-Дону, , 17:00 — REGNUM Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц выступил с обращением, в котором прокомментировал ситуацию, сложившуюся в команде, и слухи о возможном уходе главного тренера Валерия Карпина, передаёт ИА REGNUM.

«Ни для кого не секрет, что у нас с Карпиным дружеские отношения, но мы очень хорошо умеем разделять свои личные отношения и работу. Я поддерживаю и буду поддерживать главного тренера. Когда я говорил, что Карпин — главный тренер «Ростова», я знал, что это надолго. И сейчас все хотят, чтобы Карпин остался и работал в «Ростове». Главного тренера волнуют только команда и результаты. Валерию Георгиевичу всё нравится в «Ростове», и он никуда не хочет уходить, — сказал Арутюнянц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее появились слухи о том, что Карпин может покинуть донской клуб из-за финансовых проблем. Однако эту информацию сам наставник не подтвердил.

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