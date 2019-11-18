Ростов-на-Дону, , 16:48 — REGNUM Столичный ЦСКА разгромил клуб «СКА Ростов-на-Дону» в товарищеском матче со счётом 5:1. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ростовской команды 18 ноября.

«Игра с первых минут пошла не по нашему сценарию. Пропустили быстрые голы в самом начале. В премьер-лиге скорости невероятно высокие, нам часто не хватало быстроты принятия решений. Футболисты ЦСКА наказывали нас за любую ошибку, почти все голы в наши ворота мы «привезли» сами», — прокомментировал капитан донской команды Сергей Бендзь.

ИА REGNUM напоминает, что власти Ростовской области вместе с российским рэп-исполнителем Василием Вакуленко(Бастой) пытаются «возродить былую славу ростовского СКА».

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